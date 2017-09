ACOD roept ook bij De Lijn op om te staken op 10 oktober

Binnenland Actiedag op 10 oktober: wat weten we al?

De beslissing volgt op de oproep van ACOD om een 'reactiedag' te organiseren in de openbare sector tegen het beleid van de regering Michel. De 'reactiedag' staat gepland op 10 oktober, de dag waarop premier Charles Michel de beleidsverklaring voorleest in de Kamer.

ACOD kondigde ook reeds stakingen aan bij de spoorwegen, bpost, de federale, regionale en lokale administraties en de VRT.



De andere bonden hebben nog niet beslist of ze ook meestaken op 10 oktober.