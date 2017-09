De Sutter: "Misschien mogelijk om zaadcellen te maken bij vrouwen en eicellen bij mannen"

Ongeveer 85% van alle koppels met een kinderwens is binnen het jaar zwanger. Eén op de zes Vlaamse koppels heeft hulp nodig om zwanger te geraken. Gelukkig kan de wetenschap de natuur een handje toesteken.

Met de evolutie van IVG (Invitro Gametogenese) is het mogelijk om zaadcellen en eicellen in een laboratorium te maken. De methode werd nog niet toegepast op cellen van mensen maar met muizen is het al gelukt. Op die manier wordt het misschien mogelijk om bij mannen eicellen te maken en bij vrouwen zaadcellen zodat ze zichzelf kunnen bevruchten.