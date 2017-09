Drie Vlamingen op shortlist ECI Literatuurprijs

Opvallende afwezige bij de zes genomineerden is Jeroen Olyslaegers, die voor zijn roman 'Wil' dit jaar de Fintro Literatuurprijs won - zowel bij de vakjury als bij de lezersjury. Ook Stefan Hertmans stond met De bekeerlinge op de longlist, maar ook hij is niet genomineerd. Hertmans was de winnaar van 2014 met Oorlog en Terpentijn. Peter Terrin won in 2012 met Post Mortem.