Hoe gaat het intussen in Houston, drie weken na Harvey?

Drie weken nadat de orkaan Harvey de miljoenenstad Houston onder water had gezet, proberen de inwoners de draad weer op te nemen. Met twee weken vertraging is deze week het nieuwe schooljaar van start gegaan. Voor veel kinderen en jongeren in Houston was dat een verademing. "Eindelijk kan ik mijn vrienden terugzien en even ontsnappen aan de realiteit", klonk het in menig klaslokaal.

De schoolstart verliep vlotter dan verwacht, en in elk geval veel vlotter dan na Katrina, de orkaan die 12 jaar geleden New Orleans onder water zette. Daar duurde het vier maanden voor de meeste scholen opengingen. In Houston daarentegen slaagde zo'n 80 procent van de scholen erin om de klaslokalen tegen 11 september in orde te krijgen. Ook de andere zouden nog deze maand moeten opengaan. Een makkelijk schooljaar zal het niet worden voor de scholieren en hun ouders. Velen zijn hun huis kwijt, al dan niet tijdelijk, en kunnen de schoolkosten er niet meer bij nemen. Zeker niet in tal van openbare scholen, waar veel leerlingen hoe dan ook al zeer kwetsbaar zijn. Het district Houston engageert zich om gedurende het schooljaar elke dag drie gratis maaltijden aan te bieden aan de leerlingen. Ook schooluniformen zijn dit schooljaar gratis.

Houston is het grootste schooldistrict van de staat Texas. Veel leerkrachten vreesden dat leerlingen massaal zouden uitwijken naar andere steden als Austin of Dallas, maar dat lijkt nauwelijks te zijn gebeurd.

Nog 5.000 mensen in opvangcentra van Rode Kruis

Veel inwoners die nog niet naar hun huizen konden terugkeerden, verblijven dan ook nog altijd in en rond Houston. Bij vrienden of verwanten, maar ook nog vaak in opvangcentra of motels. Meer dan 32.000 mensen zullen nog maandenlang dakloos zijn. 5.000 van hen verblijven in de opvangcentra van het Rode Kruis. Meer dan 130.000 woningen zijn beschadigd, en zo'n 223.000 mensen hebben al een aanvraag gedaan om aanspraak te maken op de middelen die door de federale regering zijn vrijgemaakt.

Nu het water in de meeste wijken van Houston is geweken, zijn bergen van afval en rommel tevoorschijn gekomen. Het afval staat torenhoog in de straten. "Als het zou worden opgehaald door vuilniswagens, zouden drie miljoen ritten nodig zijn", zo omschrijft ABC News het.

Toch zijn er nog altijd wijken waar de inwoners alleen maar kunnen dromen van afval ruimen. Sommige wijken staan nog altijd onder water. En de staat van dat overstromingswater, baart steeds meer zorgen, want het is een broeihaard van bacteriën.

Ongerustheid over bacteriën in overstromingswater