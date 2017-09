Ivan De Vadder: "Onkelinx is een monument in de Belgische politiek"

Wat heeft Onkelinx juist beslist?

Onkelinkx heeft nog twee belangrijke functies bij de PS. Ze is voorzitter van de Brusselse PS. De afgelopen maanden kwam ze geregeld in het nieuws met de schandalen bij Samusocial. Daarnaast is ze ook nog fractieleider van de PS in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Vandaag kondigde ze aan dat ze stopt met de politiek, ten laatste in 2019. Ze laat daarmee uitschijnen dat het wel eens vroeger zou kunnen gebeuren. Haar belissing kondigde ze aan op een emotionele persconferentie, waar ze tweemaal in tranen uitbarstte. Ze sloot haar persconferentie af met de woorden: "Het was een eer om gediend te hebben."