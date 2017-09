Laurette Onkelinx gaat ten laatste in 2019 met politiek pensioen

Laurette Onkelinx is nog altijd Kamerlid voor de PS, én ze leidt zelfs die fractie. Bij de Brusselse federatie is ze dan weer voorzitster. Al die functies zal ze neerleggen, en wel ten laatste tegen 2019, datum van de volgende federale verkiezingen.

De ex-minister was bijzonder geëmotioneerd toen ze haar aankondiging deed, en begon verschillende keren te huilen. "Maar op een gegeven moment moet je de pagina wel omslaan." Ze suggereerde daarbij dat de politieke crisis in Brussel meegespeeld heeft in haar beslissing. "Nu de democratie onder zulke zware druk staat, versnel ik het tempo."

"Ik zit al dertig jaar in de politiek", zo zei Onkelinx. Een periode waarin ze drie koningen en vijf premiers heeft en zelf een waslijst aan functies uitoefende. "Als ik mijn professioneel leven moet resumeren: 10 jaar advocaat, 7 jaar parlementslid, minister, vice-premier, minister-president. Maar nu heb ik zin in iets anders, om de pagina om te slaan. Ik wil het laatste hoofdstuk van mijn politieke leven schrijven. Het was me een eer." Waarop ze de aftocht blies.