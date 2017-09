Martine Verhoeve volgt Geert Vernsick op als gedeputeerde

Martine Verhoeve zit al sinds 2000 in de provincieraad en maakt sinds 2006 deel uit van het Bureau, dat de algemene organisatie en werking van de provincieraad regelt.

Zij volgt Geert Versnick op, die onder meer bevoegd was voor Economie, Ruimtelijke planning, ICT en eGov en Juridische aangelegenheden. "De fractie wenst haar veel succes toe in deze nieuwe uitdaging en dankt Geert Versnick voor zijn gewaardeerde inzet", klinkt het in een persbericht.

Versnick kondigde in juli zijn ontslag aan nadat de partij Groen een dossier had uitgebracht waaruit moest blijken dat de Open VLD'er buitensporige kosten had aangerekend voor tussenstops in Bangkok bij reizen naar Vietnam. Versnick kondigde kort daarna zijn ontslag aan. De Oost-Vlaamse deputatie pleitte Versnick later vrij, waarop de Open VLD'er zich vorige week ook in de provincieraad verdedigde. Hij kon toen niet bevestigen dat hij effectief zou opstappen, maar deed dat later toch.