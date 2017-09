Onkelinx: "Waarden waarin ik geloof, zijn langzaam aan het verzwakken"

"Ik ben 58 jaar en ik wil misschien een aner professioneel leven", zegt Onkelinx in "Terzake". Ze erkent dat haar partij moeilijke tijden doormaakt en dat ze boos is geweest op partijgenoten zoals de Brusselse ex-burgemeester Yvan Mayeur die buiten de lijntjes hebben gekleurd. Ze ontkent echter dat ze Mayeur de hand boven het hoofd heeft willen houden. "Eén week, misschien twee weken. Maar hij heeft een fout gemaakt en is gesanctioneerd."

Politiek Laurette Onkelinx gaat ten laatste in 2019 met politiek pensioen

Politiek Laurette Onkelinx gaat ten laatste in 2019 met politiek pensioen

Orde op zaken stellen in de Brusselse PS: dat wordt allicht haar laatste politieke actiepunt. Onkelinx beseft naar eigen zeggen dat haar partij in de peilingen wordt afgestraft voor de schandalen, maar ze is ervan overtuigd dat de PS dat te boven zal komen. "Ik twijfel daar niet aan."

Maar er is meer. "Over het algemeen vind ik dat een heleboel waarden waarin ik geloofde en geloof langzaam aan het verzwakken zijn." Onkelinx verduidelijkt: "De generositeit, de verdraagzaamheid, het humanisme, de aandacht voor ellende en wanhoop. En dat doet inderdaad soms pijn."

Dat ze vanmorgen expliciet zei dat het na haar stap opzij aan de jongeren is, is volgens haar helemaal geen boodschap aan PS-voorzitter Elio Di Rupo, die ook al decennia lang meedraait in de politiek. "Nee, echt niet."