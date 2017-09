Laurette Onkelinx: afscheid van de machtigste vrouw van de PS

Onkelinx (58) is de dochter van oud-politicus en vakbondsman Gaston Onkelinx, die begin dit jaar overleed. Haar familie heeft roots in Limburg en verhuisde na de oorlog naar de provincie Luik. Laurette Onkelinx, van opleiding advocate, maakte snel carrière in de politiek, in 1987 -ze is dan nog geen 30- wordt ze verkozen in de Kamer voor de PS.

Haar ministeriële loopbaan begint in 1992, onder premier Jean-Luc Dehaene, maar een jaar later vertrekt ze naar de Franse Gemeenschapsregering om minister-president te worden. Dat zal ze blijven tot in 1999. Na de ophefmakende federale verkiezingen komt er een nieuwe coalitie: paars-groen. En Onkelinx wordt vicepremier en minister van Werk en Gelijke Kansen onder Guy Verhofstadt.

In datzelfde jaar huwt de politica met haar huidige echtgenoot: topadvocaat en grondwetspecialist Marc Uyttendaele. Bij de nauwe banden tussen de PS en Uyttendaele worden overigens wel eens vragen gesteld door politieke tegenstanders.