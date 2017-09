Opgestapte CEO van uitgebrande Grenfell Tower in Londen krijgt nog steeds zijn salaris

Robert Black was tot juni CEO van de Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), de uitbater van de onlangs uitgebrande Grenfell Tower in Londen. Na de brand nam hij ontslag als topman om zich "te richtend op het komende gerechtelijk onderzoek".

The Guardian heeft nu ontdekt dat Black nog steeds even veel betaald wordt als toen hij nog topman is. Dat is bevestigd door de KCTMO, maar die voegt er aan toe dat hij nog altijd werkt voor de organisatie en advies geeft over de aan de gang zijnde onderzoeken en dat zou een full time job zijn.

Een organisatie van inwoners van de Grenfell Tower vindt dat belachelijk en zegt dat Black niet betaald zou mogen worden omdat niemand betaald wordt om mee te werken aan een openbaar onderzoek. Volgens de inwoners gaat het om een "old boys' network" waar iedereen voor elkaar zorgt ongeacht of wat ze gedaan hebben. Het is een kwestie van klasse en geld, aldus de inwoners.

Op 14 juni brandde de Grenfell Tower volledig uit. Er zouden tot 80 inwoners omgekomen zijn, maar het precieze aantal is nog niet duidelijk. Meteen was er grote kritiek op de brandveiligheid van het gebouw en bleek dat er brandbaar materiaal gebruikt was in de buitenafwerking.