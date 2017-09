Gevaarlijke Portugese oorlogsschepen aangespoeld in Zuid-Engeland

De kwalachtige Physalia physalis is eigenlijk een kolonie van poliepen die samenklitten tot iets wat lijkt op een kwal met tentakels en wordt ook wel staatkwal of buiskwal genoemd. Gisteren is het strand van Perranporth in Cornwall afgesloten omdat redders er "ongewoon grote aantallen" van de kwalachtigen met pruperen tentakels hadden opgemerkt. Ze waren eerder van de maand ook al opmerkt in Wales.

Contact met de tentakels veroorzaakt onmiddellijk intense pijn

In uitzonderlijke gevallen kan het dodelijk zijn

De rode vlag werd gehesen omdat redders vreesden dat zwemmers gestoken konden worden. Contact met de tentakels veroorzaakt onmiddellijk intense pijn, gestriemde huid en jeuk. "Er kunnen zich blaren vormen en de letsels laten soms gepigmenteerde littekens na", meldt het Antigifcentrum. De tentakels kunnen heel lang en meters ver reiken. Contact kan ook ademhalingsproblemen en misselijkheid veroorzaken, en in uitzonderlijke gevallen tot de dood leiden.

Het bovenste deel van het dier lijkt op een luchtzak en drijft boven, met een blauwe en paarsachtige kleur. Kinderen vinden dat bijzonder fascinerend, waarschuwt de Britse Marine Conservation Society (MCS).

Meegevoerd met de wind

Het zeewater is nu relatief warm in zuidwest-Engeland, rond 16 graden Celsius. Het is al het tweede opeeneenvolgende jaar dat er Portugese oorlogsschepen gezien zijn aan de Britse kust, mogelijk door Atlantische stormen. De dieren komen vooral voor in de Stille Oceaan, maar ook in delen van de Atlantische Oceaan. Maar winden kunnen het Portugees Oorlogsschip over lange afstanden meevoeren. "Het is dan ook al gerapporteerd aan de zuidwestkust van Engeland en Aquitaine in het zuidwesten van Frankrijk", meldt het Antigifcentrum.



En bij ons?

De aanwezigheid van de Physalia physalis of het Portugees oorlogsschip in de Noordzee is uitzonderlijk. Ze is waargenomen in 1912 aan de kust van Knokke, maar sindsdien niet meer, schrijft het Antigifcentrum.

Man-of-war Jellyfish have been spotted off the coast of Pembrokeshire. @jasonmohammad discusses https://t.co/KEw3fMpXf4 pic.twitter.com/ZUBNMfJvfd — BBC Radio Wales (@BBCRadioWales) September 13, 2017