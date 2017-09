Russische steden opgeschrikt door reeks mysterieuze bommeldingen

In Moskou kwamen vandaag ongeveer gelijktijdig 20 bommeldingen binnen bij de politie. Drie treinstations, meer dan tien winkelcentra en een gebouw van de universiteit werden ontruimd. In totaal waren zo'n 15.000 mensen bij de evacuaties betrokken. Er werd uiteindelijk niets gevonden dat erop wijst dat er daadwerkelijk gevaar dreigde.

20 sites evacuated in Moscow following ‘almost-simultaneous’ bomb warnings pic.twitter.com/0ZFKATPQso https://t.co/c7wqbUnxjo

Het is al de vierde dag op rij dat dergelijke mysterieuze bommeldingen Russische steden op hun kop zetten. Van het Oeral-gebergte tot diep in Siberië: in totaal werden 45.000 mensen geëvacueerd uit scholen, overheidsgebouwen en winkelcentra. In de Siberische stad Tomsk bijvoorbeeld werden meer dan tien scholen ontruimd, naast enkele gerechtshoven, winkelcentra en een busstation. Nergens werden explosieven of andere verdachte materialen gevonden.