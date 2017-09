Stormwind voor de Franse president

De eerste grote test voor president Emmanuel Macron is met veel toeters en bellen voorbij geraasd in de straten van de Franse steden. De links militante vakbond CGT had opgeroepen om op 12 september massaal te betogen tegen de nieuwe arbeidswet. Met tussen de 223.000 en 400.000 manifestanten noemt de vakbond de nationale actiedag geslaagd. Maar Macron heeft de strijd nog niet verloren.

Orkaan op Saint-Martin

Luieriken, cynici en extremisten

Wat een contrast met die betogers in Frankrijk die in een late nazomerzon hun tocht voor meer privileges aanvatten. Dat was de bedoeling van Macron want had hij de tegenstanders van de nieuwe arbeidswet niet omschreven als “fainéants, cyniques et extrêmes”. Met andere woorden, wie niet wil veranderen of de nieuwe arbeidsrealiteit niet onder ogen wil zien, is een luierik, cynicus of extremist.

“Les fainéants” of luieriken menen dat ze de luxe hebben niks te moeten doen. “Les cyniques” of cynici geloven dat een toekomst alleen buiten Frankrijk te vinden is. “Les extrêmes” of extremisten willen het land verdelen door de onrust aan te wakkeren.