Wereldberoemde sopraan Kiri Te Kanawa gaat met pensioen

In een interview met de BBC zei Te Kanawa dat ze niet van plan is nog op te treden. "Ik wil mijn stem niet meer horen, die maakt deel uit van het verleden", zei de zangeres die het laatste jaar niet meer op het podium had gestaan. "Als ik les geef aan jonge zangers en ik hun mooie en jonge stemmen hoor, dan wil ik mijn stem niet naast die van hen zetten", zei de sopraan.



In haar meer dan 50 jaar durende carriere trad Te Kanawa op in de meest beroemde operahuizen over de hele wereld. "Ik heb een ongelooflijke carriere gehad", zei de sopraan. Ze werd een wereldster nadat ze zong tijdens het huwelijk van prins Charles en Diana, een plechtigheid die in de hele wereld op tv kwam en meer dan 600 miljoen kijkers had.