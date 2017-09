Wordt Peter Dedecker (N-VA) schepen in Gent? "Ik zou dat graag doen"

Peter Dedecker kennen we vooral als het Kamerlid dat Arco op de politieke agenda heeft gezet, maar tijdens deze legislatuur komt hij niets minder uit de verf. Biedt de lokale politieke een uitweg? "Elke politicus die zich engageert in zijn stad wil zijn programma helpen uitvoeren", zegt Dedecker, die bevestigt dat hij inderdaad graag schepen zou worden.

Hij erkent dat het goed leven is in Gent, waar de SP.A al jaren de burgemeester levert, eerst in een paarse coalitie, de laatste vijf jaar met Groen erbij. "De voorbije decennia is Gent getransformeerd van grauwe industriestad tot een prachtige stad die haar historisch patrimonium heeft behouden en tegelijk een moderne en levendige plek is. Geen wonder dat reisgidsen Gent beschijven als "the best kept secret in Europe". Alle Gentenaren zijn trots op hun stad."

Maar volgens hem zit er sleet op de formule. "De eerste paarse coalities in Gent voerden een pragmatisch links-liberaal beleid. Met Groen erbij is het allemaal veel ideologischer." Dedecker verwijst naar het verkeercirculatieplan en de aanpak van de krakersproblematiek.

En dan zijn er nog "de praktijken uit het verleden" zoals het Optimaschandaal, de bouw van de Ghelamco-arena en het feit dat dezelfde namen volgens hem vaak opnieuw opduiken.