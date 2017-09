Filmstudio's smijten met veel geld, maar Liam Neeson stopt toch met actiefilms

Liam Neeson kennen we als actieheld vooral van de "Taken"-trilogie waarin hij als voormalig CIA-medewerker (en als man van actrice Famke Janssen) familieleden uit handen van ontvoerders moet redden. Daarin zegt Neeson de volgende bekende tekst:



"If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career."