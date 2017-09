Personeel Volvo Gent stemt straks over aangepast akkoord

De eerste infosessie is om 11 uur begonnen. Volgens VRT-journalist ter plaatse Peter Decroubele wonen zo'n 200 personeelsleden de vergadering bij. In totaal zijn er zes sessies, om de twee uur. De laatste is om 21 uur vanavond. Na elke sessie is er een geheime stemming.

De staking bij Volvo in Gent begon maandagochtend. De werknemers legden toen spontaan het werk neer. De afgelopen dagen werd er druk onderhandeld tussen bonden en directie bij de autoconstructeur. Afgelopen nacht hebben ze een nieuw akkoord bereikt over een aantal engagementen.

Dat akkoord bevat verschillende maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals een verlaging van de lijnsnelheid en het (her)aanwerven van interimkrachten (zie onderaan het artikel).



"We zijn ervan overtuigd dat het een beter akkoord is, dat de kans moet krijgen", aldus een verantwoordelijke van christelijke vakbond ACV. "Maar zolang we niet aan het werk gaan, kan de directie niet bewijzen dat ze het vertrouwen waard is. Als vakbond zullen wij alvast waken over de gemaakte afspraken."

Als een derde van de geldige stemmen het akkoord goedkeurt, gaat de ochtendploeg morgen om 5.15 uur opnieuw aan de slag. Voorlopig wordt er dus nog niet gewerkt. Na 21.30 uur vanavond worden de stemmen geteld en wordt het resultaat meegedeeld aan het personeel en aan de pers.

Normaal gezien produceert Volvo Cars een 1.000-tal auto's per dag. En er was al een achterstand van 800 auto's. Na vandaag moeten dus 4.800 eenheden ingehaald worden op opnieuw op schema te raken.