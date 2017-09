Amnesty: "Myanmar gebruikt techniek verschroeide aarde om terugkeer Rohingya te beletten"

Rohingya Rohingya-rebellen willen geen steun van IS, Al Qaeda of andere terreurgroepen

Rohingya Rohingya-rebellen willen geen steun van IS, Al Qaeda of andere terreurgroepen

Uit die analyse besluit Amnesty dat er een duidelijk en systematisch patroon van misbruik is: "het leger omsingelt een dorp, schiet op burgers die in paniek wegvluchten en steekt de huizen in brand. In juridische termen spreken we over misdaden tegen de mensheid, systematische aanvallen op burgers en gedwongen deportatie".

Harde woorden, maar Amnesty sluit zich zo aan bij wat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gisteravond al zei: etnische zuivering. Nu komt daar "misdaden tegen de mensheid" bij.

Amnesty staat daarbij niet alleen, want dat die feiten werden eerder al bevestigd door Jonathan Head, de BBC-journalist die eerder tijdens een "geleid bezoek" van het Myanmarese leger door de deelstaat Rakhine kreeg en daar brandende dorpen zag. Volgens het leger werden die in brand gestoken door Rohingya zelf, maar Head kon brandstichters van de boeddhistische Rakhine betrappen en bovendien werden ook moskeeën in brand gestoken.

Amnesty erkent dat het geweld ook van Rohingya-rebellen komt en dat er in Rakhine 27.000 boeddhisten en hindoes op de vlucht zijn, maar klaagt aan dat het Myanmarese leger overmatig geweld gebruikt met de bedoeling om het grootste deel van de Rohingya naar buurland Bangladesh te verjagen.