Britten kiezen gezicht van 100 jaar RAF en een van de genomineerden is een Belg

Het Royal Air Force Museum in Londen heeft de stemming opgezet samen met de Britse krant The Telegraph. Het is geen lijst van de meest heroïsche piloten of diegenen die de meeste vijandelijke vliegtuigen hebben neergehaald, maar een diverse selectie van personen uit de RAF-geschiedenis met een bijzonder en memorabel verhaal. "The People's Spitfire Pilot", die benaming krijgt de winnaar van de poll. "Het is de bedoeling om te wijzen op de grote diversiteit binnen de RAF", vertelt Kris Hendrix, een medewerker van het museum, aan onze redactie. Hij is zelf een Belg die na zijn opleiding aan de KULeuven naar Engeland trok om een jaar militaire geschiedenis bij te studeren. Hij bleef hangen in Londen en kon aan de slag bij het RAF-museum. "Er is een vrouwelijke piloot bij, iemand uit Trinidad (in de Caraïben), en dus ook een Belgische baron die gevlucht was naar Groot-Brittannië."

Raid op Gestapo-hoofdkwartier

De baron over wie het hebben, is Jean de Selys Longchamps, een militair die naar Engeland vluchtte nadat de nazi's ons land hadden ingenomen in 1940. De Selys Longchamps sloot zich aan bij de RAF en vloog bij het 609 Squadron, dat grotendeels uit Belgen bestond. Hij was dus lang niet de enige. Honderden Belgen dienden in de Britse luchtmacht, de marine en het leger.

"In januari 1943 vloog De Selys longchamps op eigen initiatief (lees: zonder toestemming) naar Brussel waar hij het Gestapo-hoofdkwartier beschoot. Verschillende nazi-officieren werden daarbij gedood", vertelt Hendrix over de meest bekende interventie van de baron. "Op zijn weg terug gooide hij een Belgische en een Britse vlag uit over Brussel. De inwoners van de stad verzamelden zich in grote aantallen om de gevolgen van de raid te bekijken."

"Nadat hij veilig was geland, werd hij onmiddellijk berispt en gedegradeerd, maar nadat het effect van zijn aanval bekend was geraakt, kreeg hij de hoogste onderscheiding voor een piloot: het Distinguished Flying Cross. Helaas werd hij later dat jaar neergeschoten door luchtafweergeschut en stierf hij."

Een opmerkelijk detail: Jean de Selys Longchamps is de oom van Sybille de Selys Longchamps, de moeder van Delphine Boël, de buitenechtelijke dochter van koning Albert II.



Tentoonstelling opent in april 2018