Crombez over pensioenhervorming: "Communiceren zonder echte beslissing is onaanvaardbaar"

SP.A-voorzitter John Crombez vindt het niet kunnen dat de federale regering vandaag aankondigt dat ze een beslissing heeft genomen over de pensioenen van werkloze 50-plussers, terwijl enkele uren later alweer blijkt dat er eigenlijk nog niet echt iets is beslist en dat dat pas zal gebeuren als er een advies van de Nationale Arbeidsraad en de deelstaten is.