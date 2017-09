De Croo: "Congo is geen staat, maar een systeem van persoonlijke verrijking"

"We zijn er als internationale gemeenschap niet in geslaagd Congo op het juiste spoor te houden", zegt De Croo. "Congo doet het vandaag bijzonder slecht vanuit het perspectief van de Congolees. De situatie van Congolese burgers is sinds 1990 achteruit gegaan. Het is eigenlijk een van de weinige landen in de wereld waar achteruitgang is op vlak van menselijke ontwikkeling. Dat komt voornamelijk door de complete afwezigheid in de praktijk van enige functionerende staat."

De conclusie is vernietigend voor de machthebbers in Kinshasa: " Ik weet niet of het zinvol is om daar een andere naam op te plakken. Maar dit is geen staat, dit is een systeem van persoonlijke verrijking."

Wat kan België doen om de toestand te verbeteren voor de gewone Congolees? "We moeten ervoor zorgen dat een humanitaire interventie mogelijk is", denkt De Croo. Zo'n interventie moet volgens hem gedekt worden door de VN. "Dat lijkt mij de enige mogelijkheid die er vandaag is, want vanuit buurlanden gaat het niet komen."

Het doel moet zijn: meer stabiliteit met financiële ondersteuning en het stilleggen van de corruptie. Met Kabila als president is dat volgens De Croo niet meer mogelijk. "Ik zie niet hoe dat in de huidige omstandigheden zou kunnen gebeuren."

Intussen blijft de politieke crisis in Kinshasa verder aanslepen. Een akkoord tussen de huidige machthebbers over nieuwe verkiezingen blijft maar uit, waardoor president Joseph Kabila de facto langer president blijft.