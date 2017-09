Grote stroomonderbreking in 500 straten in Gent: verkeerslichten werken niet, ziekenhuis werkt op eigen stroom

Om 6.20 uur vanochtend was er een incident in het transformatorstation Nieuwevaart in Gent. "Daarbij kwam er heel wat rook vrij", zegt Simon Van Wijmeersch van netwerkbeheerder Eandis aan VRT NWS. De brandweer kwam ter plaatse om de rook te laten verdwijnen. "De oorzaak is nog niet duidelijk." "In totaal zitten zo'n tweehonderdtal distributiecabines zonder elektriciteit", zegt Van Wijmeersch. Het gaat om zo'n vijfhonderd straten ofwel duizenden klanten. Vooral de omgeving van de Brugse Poort en het Sluizeken zijn getroffen, maar ook in het centrum van Gent is er hinder.

We hopen dat iedereen zo snel mogelijk weer elektriciteit heeft.



Momenteel zijn er zowel ploegen van hoogspanningsnetbeheerder Elia en netwerkbeheerder Eandis ter plaatse om de situatie te bekijken. De bewuste stroomcabine blijkt veilig te zijn, waardoor er aan een herschakeling kan worden gewerkt. "We doen er alles aan om de stroomtoevoer te herstellen. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk weer elektriciteit heeft." Welke straten precies geen elektriciteit hebben, is terug te vinden op de website van Eandis.

Straat- en verkeerslichten uit

"In de getroffen zone werken ook de straat- en verkeerslichten niet", meldt de Gentse politie rond 7.40 uur aan VRT NWS. "We hebben op dit moment geen weet van ongevallen." Politiewoordvoerder Manuel Gonzalez laat iets voor 9 uur weten dat ze extra ploegen de weg hebben opgestuurd om waar nodig het verkeer te regelen. "Het gaat vooral over een deel van de stadsring in de omgeving van de Overpoortstraat en de Charles de Kerchovelaan", zegt hij aan VRT NWS. "Gelukkig is er vandaag niet veel verkeer in Gent."

Geen stroom Ch. de Kerchovelaan, Hofbouwlaan, Kramersplein, Normaalschoolstraat, Overpoort, Voetweg. Politie regelt verkeer waar nodig. https://t.co/z5FTPgjLLS — Lokale Politie Gent (@GentseFlikken) September 14, 2017

Stroom verzekerd bij ziekenhuizen

Het Sint-Lucasziekenhuis in Gent ligt in de getroffen zone, maar de patiënten ondervinden geen hinder van de stroomonderbreking. "We hebben enkele jaren geleden geïnvesteerd in eigen stroomvoorziening, dus de raadplegingen en ingrepen kunnen zoals gepland doorgaan", zegt woordvoerder Iny Cleeren aan VRT NWS. Bij het UZ Gent is er geen enkel probleem. "Wij liggen niet in de getroffen zone", klinkt het daar. "Onze stroom komt niet uit Gent, maar van Merelbeke-Flora." Ook het Jan Palfijnziekenhuis ondervindt geen hinder van de stroomonderbreking.

Geen hinder bij trams