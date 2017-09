"Hunger games"-componist zoekt zangeres

Help, een zangeres, en snel!

James Newton Howard, Grammy- en Emmy-winnaar, is een van de meest productieve componisten van Hollywood. Tijdens zijn wereldtournee, met een 75-koppig orkest en een koor met 40 leden, doet hij ook Antwerpen aan. Het is meer dan een concert, veeleer een muzikale causerie met filmbeelden. "The hanging tree", uit "The hunger games: Mockingjay part 1" was een internationale hit, en stond 10 weken in onze ultratop. Voor dat nummer zoekt Howard, via een wedstrijd, een zangeres. Het reglement vind je op deze link. Geïnteresseerden kunnen al eens oefenen op het youtubefilmpje hieronder. In "Van Gils & Gasten" zong Blanche de song. Howard vond haar erg goed en hoopt dat ze deelneemt aan de wedstrijd.