Meer muziek verkocht via streaming dan via cd's

Voor het eerst doet muziekstreaming het in België beter dan de cd-verkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Entertainment Association (BEA). Er is wel een verschil tussen lokale en internationale artiesten.

"Je moet de nuance maken dat lokale artiesten heel sterk zijn in de cd-verkoop", zegt Oliver Maeterlinck van BEA. "Ook in downloads doen ze het goed. In streaming zijn ze dan weer goed minder vertegenwoordigd. Daar vind je vooral internationale artiesten."

Maeterlinck wijst er ook op dat Belgische artiesten met een internationale uitstraling zoals Stromae, Dimitri Vegas & Like Mike of Lost Frequencies wel goed vertegenwoordigd zijn op streamingdiensten. Op zulke diensten vind je volgens hem ook vooral hip hop, rap en elektronische dansmuziek.

Meer informatie over de muziekverkoop is te vinden op de website van BEA.