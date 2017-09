De "dreiging"van 5G: "Voorlopig is er geen enkel signaal dat ons bang zou moeten maken"

"De lucht zit sowieso al vol met golven"

En 5G, de opvolger van 4G die net bedoeld is om nog meer data nog sneller door de lucht te sturen, gaat sowieso meer straling veroorzaken. Janssen bevestigt, maar relativeert. "We zitten nu al in een ether waar er al veel straling is. We hebben overal met golven te maken. Denk aan de radio."

"De waarschuwing is tien jaar gelden al geformuleerd. Maar waar gaat het om? We zijn massaal begonnen met iets artificieels in ons leven, en daar zitten stralen in, dus we zijn bezorgd dat daar misschien wel kanker kan van komen", zegt Janssen.

Vermoedens versus feiten

"Men vermoedt dat als er een effect is, dat vooral bij kinderen een rol gaat kunnen spelen. Maar dit is een vermoeden, en er zijn nog een studies die aantonen dat de straling die uit onze gsm komt schadelijk is."

Volgens Janssen baseren de ondertekenaars zich niet op nieuwe studies. Hij ziet niet zo veel nieuws onder de zon. De bezorgdheid voor straling is er, vooral voor kinderen, bij wie de hersenen in volle intwikkeling zijn, aldus Janssen.

Voor- en tegenstanders draaien principe op

Het is zo moeilijk te onderzoeken, omdat kanker pas ontstaat 15 tot 20 jaar na de schadelijke invloed. "Men kan moeilijk de industrie stilleggen en zeggen 'we gaan eerst het effect opmeten'. Als je de gsm zou bannen, dan kan je het effect ook niet meteen bestuderen. Een studie zou toch wel 15 jaar moeten duren."

"In de huidige brief uiten de experts hun bezorgdheid dat het onschadelijke aspect niet bewezen is", zegt Janssen. "Die bezorgdheid kan terecht zijn, maar ook niet."

De discussie tussen believers en non-believers is eigenlijk simpel, en te reduceren tot één basisprincipe. Enerzijds kan je zeggen dat het niet bewezen is dat de (extra) straling schadelijk is, maar tegelijk zegt het andere kamp dan dat het niet bewezen is dat het zeker niet schadelijk is.

"We zien nog niks in de statistieken"

Waar de ondertekenaars het zekere voor het onzekere willen nemen, wil Janssen niet zo ver gaan. Hij is vrij gerust op, en wel om de volgende reden. We zijn nu al jaren massaal gsm's en smartphones aan het gebruiken, en als er iets mee verkeerd zou zijn, zouden we dat nu in de statistieken moeten kunnen zien, redeneert Janssen. "Dan zouden bepaalde soorten hersenkanker, kanker bij kinderen of gehoorkanker zichtbaar moeten zijn in de statistieken. En dat is het voorlopig niet."

"Ik ben er gerust in, omdat straling altijd al heeft bestaan - zowel de natuurlijke stralen als de artificiële stralen - kijk maar naar het leger, dat dat soort stralen al ruim 30 jaar gebruikt, zij het op beperkte schaal, maar daar is nooit iets vastgesteld - en we hebben nu al bijna 20 jaar de gsm. We hebben nooit een studie zien optreden die een effect aantoont. Voorlopig is er geen enkel signaal dat ons zou moeten bang maken."