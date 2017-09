Rode Kruis wil af van Facebook-oproepen voor stamcellen

Het Rode Kruis start ook een campagne met spotjes en affiches om iedereen gerust te stellen dat een dergelijke zoektocht niet hoeft. Als er bij een behandeling stamcellen nodig zijn, worden die in eerste instantie bij de patiënt zelf gezocht. Als die niet meer gezond zijn, wordt bij familieleden gekeken en vervolgens wordt de nationale databank van geregistreerde donoren aangesproken. Als dat niets oplevert wordt er in het internationale register met 31 miljoen donoren gezocht. Dat levert in negen op de tien gevallen binnen het jaar een match op.

Probleem bij niet-Europese types

"Voor de types stamcellen die in Europa voorkomen hebben we voldoende geregistreerde donoren", legt Pierre Zachée uit. "Het probleem zit bij de niet-Europese types. Van Afrikaanse varianten hebben we er bijvoorbeeld te weinig. Daarom stoppen we momenteel eerder geld in campagnes in niet-Europese landen." Stamcellen zijn onder meer nodig bij de behandeling van bloedkanker. Ze worden door een geregistreerde donor afgestaan via een simpele bloedafname van zo'n twee uur. Ze worden ook gewonnen uit navelstrengbloed.