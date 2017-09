Oud-woordvoerder Trump over omstreden persconferentie: "Het was waarschijnlijk niet de beste start"

Sean Spicer maakte carrière als strateeg van het Witte Huis en werd na de verkiezing van Donald Trump woordvoerder en hoofd communicatie van het Witte Huis. Zijn allereerste persconferentie zette meteen de toon voor zijn omgang met de media: Spicer ging wild tekeer tegen de verzamelde journalisten over de publieksopkomst -die hij "de grootste ooit" noemde - bij Trumps eedaflegging. De leugens die hij opdiste, werden later door Trumps adviseur Kellyanne Conway weggezet als "alternatieve feiten".

"De president wilde een en ander duidelijk stellen"

Het was Trump zelf die het laatste woord had over wat er gezegd werd tijdens de persconferentie. "Het was mijn job om hem advies te geven, maar uiteindelijk is hij de president", zei Spicer.

Jimmy Kimmel wilde van hem weten of hij van de publieksopkomst een thema had gemaakt, als hij het zelf voor het zeggen had gehad. Spicer antwoordde met een kwinkslag. "Als ik het zelf voor het zeggen had gehad, had ik waarschijnlijk een ander pak gedragen", zei hij, want ook voor zijn te ruim zittende pak had hij inderdaad kritiek gekregen.