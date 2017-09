Vleermuizen vliegen tegen moderne gebouwen omdat ze die niet kunnen "zien"

"Ik hoorde een klap achter me", zei zoöloog Stefan Greif in "Nature", over de eerste keer dat hij merkte dat een vleermuis tegen een verticale metalen plaat in de vliegkamer in zijn labo vloog. Nu heeft een team onder leiding van Greif, die werkt aan het Max Planck Institute für Ornithologie in Seewiesen, in een studie uitgelegd hoe het komt dat vleermuizen vaak tegen gladde, verticale panelen, zoals ruiten, aanknallen. De gladde oppervlakken verstoren de echolocatie van de dieren door de geluiden weg van hen te weerkaatsen.

Vleermuizen gebruiken echolocatie om in het donker hun weg te vinden. Ze localiseren en identificeren objecten door hoge kreten uit te zenden en te luisteren naar de echo's die terugkaatsen.

Greif en zijn collega's testen de echolocatie van 21 in het wild gevangen vale vleermuizen (Myotis myotis, foto bovenaan) in het laboratorium. De onderzoekers plaatsten daarvoor een gladde metalen plaat op een zijmuur aan het eind van een vliegtunnel. De vleermuizen interpreteerden het gladde oppervlak - maar niet de met vilt beklede muren in de buurt - als een vrije vliegroute. Over een gemiddelde van 20 testen voor elke vleermuis, knalden 19 van de 21 proefkonijnen minstens een keer tegen het paneel. De onderzoekers plaatsten ook gladde verticale platen in de buurt van kolonies van wilde vleermuizen, en zagen daar gelijkaardige resultaten.

De dieren geraakten in de war als gevolg van een eigenschap van gladde oppervlakken die akoestische reflectie genoemd wordt. Ruwe oppervlakken kaatsen minstens enkele echo's terug naar de vleermuis - dat heet akoestische diffusie (illustratie rechts) -, maar een glad oppervlak kaatst alle echolocatie weg van de bron (links). Daardoor lijkt het voor een vleermuis alsof een gladde muur lege ruimte is, tot ze er vlak voor gekomen is. Pas als ze heel dicht bij het oppervlak genaderd is, worden de loodrechte echoes teruggekaatst, en beseft de vleermuis dat ze een fout heeft gemaakt. Dat verklaart waarom sommige vleermuizen in het labo probeerden van op het laatste moment plots uit te wijken om het gevaar te ontlopen, maar vaak was dat te laat.