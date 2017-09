Wat heeft het Europees Hof van Justitie beslist over Ryanair? Vijf vragen en antwoorden

Waar gaat deze zaak over?

Zes werknemers van Ryanair of zijn recruteringsbedrijf Crewlink waren in 2011 naar het Arbeidshof in Bergen (Mons) gestapt. De zes hebben, zoals alle personeelsleden van Ryanair, een contract naar Iers recht. Want ze werken op vliegtuigen die in Ierland geregistreerd zijn. In hun contract staat ook dat Ierse rechtbanken bevoegd zijn voor juridische geschillen.

De zes werknemers zijn het daar niet mee eens. In hun contract staat namelijk ook dat Charleroi hun thuisbasis ("home base") is, en dat ze op minder dan een uur van die thuisbasis moeten wonen. Zij vinden dus dat ze eigenlijk werknemers zijn volgens het Belgische recht.

Het Arbeidshof in Bergen moet nu oordelen hoe dat in elkaar zit. Daarom heeft het eerst verduidelijking gevraagd aan het Europees Hof van Justitie. Want volgens de Europese regels zijn in zulke zaken de rechtbanken bevoegd van de "plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt". Het Arbeidshof wil weten wat er precies met die formulering bedoeld wordt.