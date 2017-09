Waterlekken bij herstelling spoortunnel in Brussel onder controle

Gisteren raakte bekend dat de waterlekken die de oorzaak waren van het water op het spoor nog tot dinsdag voor overlast zouden zorgen in de spoortunnel. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de oorzaak van de lekken intussen gevonden, een oud riool, en de lekken zijn nu onder controle. De extra funderingswerken die de waterlekken tegengaan, zijn wel nog altijd aan de gang.

"De vele regen kan misschien nog voor een nieuwe impact of problemen zorgen, maar dat hebben we niet in de hand", zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. De streefdatum voor de heropening van de sporen van maanag 18 september wordt behouden. "Al is de deadline strak", geeft Petit toe.

(Lees verder onder de foto.)