"Game of thrones"-finale krijgt meerdere eindes om lekken voor te zijn

Om te voorkomen dat het einde van de reeks voor uitzending duidelijk wordt, is HBO van plan om verschillende eindes op te nemen van de reeks. "Bij een serie die zo lang loopt moet je dat doen", meldt HBO-producer Casey Bloys in Amerikaanse media. "Als je iets filmt, weten de mensen wat er gebeurt. Door verschillende versies op te nemen, weet niemand echt hoe het gaat aflopen."

De uitzending van het zevende seizoen afgelopen zomer ging gepaard met heel wat lekken. Zo is het script van verschillende afleveringen op voorhand verspreid over het internet. Ook enkele intergrale afleveringen waren voor uitzending al online te bekijken. Het is dus niet denkbeeldig dat het laatste en erg gehypte seizoen van de serie zal lekken.

Het is niet voor het eerst dat HBO dergelijke maatregelen neemt. Voor eerdere seizoensfinales van "Game of thrones" zijn zo al verschillende eindes opgenomen. Ook voor de finale van HBO-hit "The Sopranos", over de gelijknamige maffia-familie, werden verschillende eindes ingeblikt. Hetzelfde gebeurt met andere tv-series van die omvang.



Dit najaar en komend voorjaar en zomer wordt het achtste en laatste seizoen ingeblikt. Voor de uitzending van het seizoen dat amper 6 afleveringen zal tellen, is het wachten tot het najaar van 2018 of het voorjaar van 2019, een definitieve uitzenddatum is er nog niet. Mogelijk duurt het dus nog wel even voor we weten wie er uiteindelijk op de IJzeren troon belandt.