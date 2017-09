4,7 miljoen voor Staatsveiligheid en opleidingen gevangenispersoneel

De Staatsveiligheid mag nog 25 extra mensen aanwerven, naast de 61 die er eerder dit jaar al waren bijgekomen. Er komt ook extra geld voor investeringen in in ICT en buitenlandse zendingen om informatie in partnerlanden te verkrijgen.

Personeel van de Veiligheid van de Staat krijgt extra training in werking op het terrein en opleiding over informantenwerking. Voor gevangenispersoneel wordt er een nieuwe opleiding 'kennis van de islam' voorzien.

Tenslotte zijn de mislukte aanslag in Brussel Centraal, en de aanslagen in Stockholm en Barcelona nu officieel erkend als terreurdaden. Daardoor kunnen slachtoffers een vergoeding krijgen van het Slachtofferfonds.