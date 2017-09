Buitenlandse boetes sinds nieuwe website vaker betaald

Begin juli werd de website www.verkeersboeten.be gelanceerd. Op die nieuwe website kan de Belgische of buitenlandse overtreder terecht met al zijn vragen over zijn of haar boete, en hij kan er ook zijn boete betalen. De bedoeling van de site, die kadert binnen het Crossborderproject, is om verkeersboeten efficiënter en vlotter te innen, zodat de boete sneller betaald wordt. En dat lijkt te werken.

Van de overtreders in het buitenland betaalden er in de maanden juli en augustus 80% hun boete, waarvan 16% via de website www.verkeersboeten.be. In totaal is dat goed voor een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro. Voor de lancering van de nieuwe site was dit in dezelfde periode 60 %. Belgen betalen sinds de lancering 3,59 procent van de boetes online.

Volgens minister van Justitie Koen Geens bewijzen deze cijfers dat het Crossborder-project zijn vruchten afwerpt: “Betere inning van boetes zorgen voor een betere verkeersveiligheid," zegt Geens. "Een overheid die investeert in goede technologie projecten plukt daar de vruchten van. Niet alleen qua inning van de boetes maar ook de werklast die daalt bij de agenten en daardoor andere taken kunnen uitvoeren zoals meer controles op straat.”



Wie nog vragen heeft over de online betaling van de boete via de website, kan bellen naar het callcenter (+ 32 2 278 55 60). Dat kreeg sinds de lancering al 26.000 oproepen.