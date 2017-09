Dewaele: "Het is niet de bedoeling dat iedereen nu politieagent gaat spelen"

Peter Dewaele, de woordvoerder van de Federale Politie: “Iedereen mag een dashcam installeren maar of het al dan niet als bewijs kan dienen, wordt in eerste instantie beslist door de Procureur des Konings en uiteindelijk ook door de politierechter. Zij beslissen of ze het als echte bewijsstukken in het dossier opnemen.”

Nog geen overrompeling

Rekenen op gezond verstand

De politie blijft voorlopig eerder sceptisch over het insturen van beelden van verkeersovertredingen door particulieren. Peter Dewaele: “Wij rekenen op het gezond verstand van de mensen. Het is niet de bedoeling dat iedereen politieagent gaat spelen. We hebben liever geen 11 miljoen Belgen als agent. Als iedereen zelf een beetje kritisch is voor zijn eigen rijgedrag, dan weten we dat we allemaal geregeld kleine fouten maken. Het is hoegenaamd niet de bedoeling dat mensen de werkcapaciteiten van de politieagenten hypothekeren door kleine inbreuken via allerlei beeld- of fotomateriaal aan ons over te maken.”