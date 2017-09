Drie lichtgewonden bij treinongeval in station van Antwerpen

Volgens de woordvoerder van de NMBS, Dimitri Temmerman, is het nog niet duidelijk wat er juist gebeurd is. De treinbestuurder en twee treinbegeleiders raakten bij de aanrijding lichtgewond. Bij de passagiers waren er geen gewonden. Zij werden opgevangen in het station zelf.

Op bevel van de politie is er geen treinverkeer meer toegelaten op de bovenste verdieping en verdieping -1. De 18 treinen die vanavond nog aankomen of vertrekken moeten allemaal via de onderste verdieping. Of er morgen nog hinder zal zijn voor het treinverkeer is nog niet duidelijk.