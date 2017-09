De ontploffing gebeurde om kwart na acht, in volle ochtendspits, op het moment dat de metro het station Parsons Green binnenreed. Dat station ligt in Fulham, in het zuidwesten van de Britse hoofdstad. Volgens Britse media zijn er gewonden gevallen onder de passagiers, die brandwonden in het aangezicht zouden hebben opgelopen. Anderen zouden zijn vertrappeld toen de reizigers in paniek richting de uitgang van het station vluchtten.