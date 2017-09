Klaarheid in het pensioendossier: 4 vragen aan Marc Van de Looverbosch

Wat verandert er nu en wat verandert er niet?

De grote discussie gaat over de uitzondering: wat gebeurt er voor mensen die ouder dan 50 zijn? Daar heeft de regering beslist dat de huidige regeling voorlopig niet verandert. De pensioenberekenig blijft voorlopig onveranderd, en men gaat nu proberen om te overleggen met de deelstaten, die bevoegd zijn voor de activering van werklozen, en met de sociale partners. Het is de bedoeling om de 50-plussers te activeren in plaats van ze te straffen via de berekening van hun pensioen.

In elk geval verandert de regeling voor wie jonger dan 50 is en gedurende zijn loopbaan langer dan 1 jaar werkloos is. Iemand die niet altijd heeft gewerkt, zal minder pensioen krijgen dan wie wél altijd heeft gewerkt.

Wat moeten we onthouden van de discussie van de voorbije twee weken?

Ongetwijfeld de warrige communicatie. Het begon in "De zevende dag", toen SP.A-voorzitter John Crombez een los eindje had ontdekt in de akkoorden over de pensioenen en zich afvroeg of men 50-plussers die lang hebben gewerkt die bezig was te straffen met hun pensioen.

Open VLD-voorzitter Gwendolyhn Rutten bestempelde dat als klinkklare onzin, maar er doken toch documenten op in regeringskringen waaruit bleek dat er wel degelijk plannen in die richting waren. Dan is van het ene het andere gekomen. Deze week kwam het tot een uitbarsting. Aan de ene kant werd gezegd dat er wel degelijk een verstrenging van de pensioenregels voor werkloze 50-plussers kwam, terwijl vooral aan CD&V-kant Kris Peeters zijn voet dwars zette en zei dat daarvan geen sprake was.