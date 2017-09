Premier bevestigt: voorlopig geen aanpassing aan pensioen werkloze 50-plussers

Gisteren raakte al bekend dat de regering de manier waarop periodes van werkloosheid meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag enkel zou wijzigen voor mensen jonger dan 50. Voor de huidige vijftigplussers verandert er niets, al wordt er wel ingezet op activering. Daarvoor wordt een advies gevraagd aan de sociale partners en overleg gepleegd met de gewesten. "We kiezen voor een breder kader in de logica van activering", voegde premier Michel er vandaag aan toe. De regering zal luisteren naar de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de gewesten geven, ook over eventuele pensioenmaatregelen.

Angst

De premier pleitte ervoor om "geen angst de zaaien" in de publieke opinie. Dat is de facto wel gebeurd door tegenstrijdige berichten: begin augustus Open VLD’er Vincent Van Quickenborne gezegd dat er op het pensioen van werkloze 50-plussers beknibbeld zou worden. Maar dat werd afgelopen zondag weer fel tegengesproken door zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, in “De zevende dag”. Gisteren, na het kernkabinet, communiceerden Rutten en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) dat werkloze 50-plussers zich geen zorgen moesten maken en dat er afgesproken was dat er niets zou veranderen aan de pensioenen, maar dat er wel zou worden ingezet op de activering van oudere werklozen. En dat werd dus vanochtend bevestigd door de premier.

Onbetaalbaar

N-VA had gisteren had laten vallen dat er eigenlijk beslist was om niets te beslissen. Partijvoorzitter Bart De Wever verduidelijkte vanochtend in “De ochtend” op Radio 1 dat het nooit de bedoeling is geweest om pensioenen te verminderen van de langdurig werkloze 50-plussers die er vandaag zijn. "Die hebben dikwijls jaren geleden te horen gekregen dat ze niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt." Volgens de N-VA-voorzitter wordt wel gekeken naar nieuwe 50-plussers. Als er niets verandert, worden de pensioenen volgens De Wever onbetaalbaar. Maar als de werklozen werkgevers niet voldoende geactiveerd zullen worden -door de gewesten- zal het dossier weer op de regeringstafel komen, zegt N-VA-vicepremier Jan Jambon.