Nooit zo weinig verkeersdoden op Belgische wegen als eerste zes maanden van dit jaar

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn op de Belgische wegen 230 verkeersdoden gevallen. Dat is een daling van 13 procent in vergelijking met de 264 doden in dezelfde periode vorig jaar.

Sterkst in Vlaanderen

De daling is het sterkst in Vlaanderen, waar het aantal verkeersdoden met zowat een vijfde terugliep: van 141 naar 113. Op de Waalse wegen vielen nog 111 doden, tegenover 119 een jaar eerder (-6,7 procent). Enkel in het Brussels gewest is het aantal verkeersdoden gestegen, maar in absolute cijfers gaat het wel maar om een beperkte stijging: van 4 naar 6.

Voorts daalde het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder - 18 tot 24 jaar - betrokken was met 11 procent. Daarnaast waren er in de weekends nog eens twaalf verkeersdoden minder te betreuren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dalende trend

"De dalende trend zagen we ook al vorig jaar", zegt Stef Willems van VIAS aan VRT NWS. "Er is echter de doelstelling om tegen 2020 naar 420 verkeersdoden te gaan. We zijn op goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Elke dag zijn er nog steeds 130 mensen die gewond raken of sterven in het verkeer en dat is nog steeds veel te veel."

We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet.

Daarnaast komen er nog altijd zorgwekkende trends uit de verkeersbarometer van Vias. Zo is het aantal letselongevallen bij fietsers (+5,6 procent) en motorrijders (+8,6 procent) de afgelopen zes maanden opnieuw toegenomen. Ook bij de vrachtwagens (+3,7 procent) is weer sprake van een stijging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.

Combinatie van factoren

Eén specifieke oorzaak voor de dalende trend is er niet. "Het gaat om een combinatie van factoren", zegt Willems. "De passieve veiligheid van wagens wordt steeds beter en ook aan de infrastructuur wordt er gewerkt. Daarnaast worden er ook maatregelen genomen, zoals meer trajectcontroles en de strengere aanpak van recidivisten."

Hartverwarmend

"De opvallende daling is ongelooflijk hartverwarmend nieuws", zo zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "De nieuwe cijfers zijn voor mij een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ik krijg vaak kritiek als ik met een onpopulaire maatregel kom, zoals de vele extra trajectcontroles of de hervorming van de rijopleiding. Maar de barometer geeft 28 verkeersdoden minder aan in Vlaanderen. Als ook maar een paar van die 28 mensen gered zijn door de nieuwe beleidskeuzes, dan is het alle kritiek waard geweest."

De cijfers zijn een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.