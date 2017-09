Noord-Korea vuurt opnieuw raket af over Japan

De raket zou over het noordelijke Japanse eiland Hokkaido gevlogen zijn. De regering had de bewoners opgeroepen te schuilen, maar er is geen schade gemeld. Eind augustus schoot het regime in Pyongyang ook al een langeafstandsraket af die over Japan vloog.

De zesde kernproef die Noord-Korea onlangs hield, bleek tussen tien en zestien keer krachtiger te zijn dan de atoombom die de Amerikanen dropten op het Japanse Hiroshima in 1945. Experts vrezen dat het regime van Kim Jong-un nu in staat is om kernwapens te monteren op langeafstandsraketten.

Begin deze week nog keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York een nieuwe lijst sancties goed tegen Noord-Korea.