ABVV: pensioenbeleid op mensenmaat, niet om staatskas te spijzen

Enkele honderden vakbondsmilitanten hebben vanmorgen tegen het pensioenbeleid van de regering geprotesteerd. Een symbolische actie, voor de gebouwen van de Nationale Arbeidsraad, omdat het Nationaal Pensioencomité vandaag bijeen is. Het zogeheten puntensysteem voor de berekening van onze toekomstige pensioenen dat daar op tafel ligt, is onaanvaardbaar voor de vakbond.

"Met het systeem dat de regering nu wil invoeren, weet een werknemer maar twee jaar op voorhand of hij/zij met pensioen kan, en één jaar op voorhand hoeveel pensioen hij/zij zal krijgen", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Op die manier stelt de regering bestaande pensioenrechten en -contracten in vraag. De Leeuw verduidelijkt dat het pensioenbedrag in de toekomst zal afhangen van de toestand van de begroting, de economie en de demografie.