Royals deze week: rubberlaarzen en slippers dragen in stijl

Prins Albert: "Vader was nooit meer dezelfde"

Woensdag was het precies 35 jaar geleden dat Hollywoodactrice Grace Kelly overleed na een auto-ongeval. De prinses van Monaco kreeg een beroerte, verloor controle over het stuur en belandde in een ravijn. Zoon prins Albert blikte voor het programma "In depth with Graham Bensinger" onlangs terug op het drama en vertelt dat zijn vader, wijlen prins Rainier, nooit meer dezelfde man was.

AP

De toen 24-jarige Albert zat in 1982 aan de ontbijttafel toen zijn vader hem verwittigde. De prins vertrok samen met Rainier en zijn oudste zus Caroline onmiddellijk naar het ziekenhuis. "Je weet niet goed wat denken. Uiteraard denk je dat alles zal beteren en dat het vast geen erg ongeluk is. Die paar uur waren heel intens en emotioneel", herinnert Albert zich.



Jongste dochter Stéphanie zat tijdens het ongeluk in de auto naast haar moeder (volgens geruchten zat zij en niet Grace aan het stuur, red.). Zij raakte gewond. "Het duurde járen vooraleer Stéphanie het een plaats kon geven. De pijn omdat ze er niet in geslaagd was moeder uit de auto te halen bovenop de fatale afloop... Een traumatische ervaring."

Ereburger Paola viert in Italiaans kerkje

Koningin Paola werd afgelopen maandag 80 jaar en vierde dat samen met koning Albert en enkele (Belgische) vrienden in Italië waar ze al ruim twee maanden vertoeven. Van het stadje Santa Marina kreeg Paola zelfs een cadeau: het koningspaar is nu officieel ereburger.



Paola en Albert kwamen maandag op het eiland Salina aan met hun jacht, woonden een eucharistieviering bij en genoten van een buffet in de lokale kerk. Ze zijn ereburger omdat ze trouwe gasten zijn en omdat ze de renovatie van de kerk sponsorden. Zo droegen ze bij aan de tegelvloer en kroonluchters.

La reine Paola - 80 ans ce lundi - et Albert II faits citoyens d’honneur de Santa Marina Salina https://t.co/pyh64fJCf5 pic.twitter.com/jyDWTdVr5t — Sudpresse (@sudpresseonline) September 11, 2017

Mathilde trekt in stijl rubberlaarzen aan

Koning Filip en koningin Mathilde trokken naar Oostduinkerke waar de Paardenvissers vijftig jaar bestaan en een koninklijke titel kregen. Dat Mathilde haar pumps vlotjes ruilde voor rubberen laarzen om garnalen in zee te vissen, is ook de Daily mail niet ontgaan.



Vooral de mantel in combinatie met de broek van de koningin viel op. "Een verstandige - want winderig en regenachtig weer - doch stijlvolle keuze", oordeelde de Britse krant. De mantel is overigens een waterbestendige creatie van Dries Van Noten, weet modeblogster Jelka Van Duyse.



DPA/Belga

Ook de koning liet zich niet onbetuigd in zijn kledingkeuze en was complementair:



Belga

Warmbloedige Máxima op slippers

Terwijl ons koningspaar rubberlaarzen aantrok, vergaapte de Nederlandse pers zich dan weer aan koningin Máxima. We zijn gewoon om haar met stiletto's en naaldhakken te zien, maar tijdens de uitreiking van de LOEY (Leading Online Entrepreneur of the Year) Awards ging ze voor iets makkelijkere schoenen: een simpel paar slippers en dat ondanks het erg gure weer.



Belga

Zara Phillips: "Ik dank alles aan Toytown"

Ze is geen prinses (haar moeder had die titel liever niet), maar ze maakt wel deel uit van de Britse koninklijke familie: Zara Phillips (36), dochter van prinses Anne en haar eerste echtgenoot Mark Phillips. In de Daily Express praat ze uitzonderlijk over haar privéleven. Hoe combineert ze het moederschap, een relatie, publieke verschijningen en een carrière als ruiter? "Mike (haar man en gewezen rugbyspeler, red.) en ik plannen het zodanig dat we op het juiste ogenblik op de juiste plaats zijn. Als ik iets doe, komt hij en vice versa, en Mia (hun dochtertje, red.) is ook altijd in de buurt. Ik heb nu minder paarden dus is het een beetje makkelijker."



Zara is - in navolging van haar vader en moeder - een begenadigd ruiter en wist op de Olympische Spelen in Londen (2012) met haar team zilver in de wacht te slepen. "Toen ik school verliet, wist ik niet of ik goed genoeg zou zijn voor de top. Je moet over een goed paard beschikken om ergens in deze sport te raken. Ik had geluk: ik was 19 en had Toytown. Ik heb alles aan hem te danken." Zara nam eind juni nog afscheid van Toytown. Ze liet hem inslapen voor medische redenen.



AP

Kritiek op manlief Mike Tindall en zijn snacks

Naast Zara liet manlief Mike deze week ook van zich horen. Hij kreeg kritiek omdat hij een van de gezichten is van een reclamecampagne voor vleessnacks, toepasselijk genaamd Kings. Dat hij gephotoshopt staat op de Union Jack en de "kroon gebruikt" doet de wenkbrauwen fronsen. Mike richtte in 2014 met rugbycollega's Kings op (en was toen al getrouwd met Zara).



Medeoprichter Charlie Simpson-Daniel benadrukt dat de naam los staat van Mikes koninklijke connectie. Mike zelf zal er heus niet van wakker liggen. Hij liet in het verleden vallen dat er geld moet verdiend worden. "Het hof geeft ons geen inkomen. We krijgen niets gratis. We zorgen voor onszelf."