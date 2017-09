Schilderij van Bacon met overleden partner duikt na 45 jaar weer op

"Study of Red Pope 1962, 2nd Version 1971" was het laatste in de beroemde reeks pauselijke portretten van de Iers- Britse kunstenaar Francis Bacon (1909-1992). Het dateert van 1971. Behalve een vervormde versie van het portret van paus Innocentius X door Velázquez, omvat het doek ook een reflectie van een ander gezicht: dat van George Dyer, de partner van Bacon. Tragisch genoeg pleegde Dyer zelfmoord, twee dagen voor het schilderij werd tentoongesteld in Parijs.