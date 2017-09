Sofie Dumont: "Sandra (Bekkari) doet heel hard haar best. Koken én een camera is niet evident"

Begin juni maakte VTM bekend dat chef-kok Sofie Dumont niet meer met het programma "Sofie in de keuken van" te zien zou zijn. In de plaats kwam Sandra Bekkari, bekend van de boekenreeks "Nooit meer diëten", met een dagelijks kookprogramma. Sindsdien bleef het ietwat stil rond Dumont. Ze bleef wel actief op sociale media met tips voor haar volgers. Vanochtend vulde ze brooddozen bij MNM en kwam de tv-pauze even aan bod.

"Ik denk zeker aan nieuwe formats"

"Ik ben vijf jaar op de buis geweest, iedere dag hetzelfde. Ik blij om even van het scherm te zijn en mezelf te herinspireren, en om op een afstand te kijken naar de vlees- en quinoa-oorlog. Ik ben zeker aan nieuwe ideeën en formats aan het denken", gaf ze toe.



Een luisteraar aan de telefoon vond Bekkari "te stijf" en bekende liever Dumont op tv aan het werk te zien. De chef-kok bedankte hartelijk voor de complimentjes, maar bleef professioneel en begon niet met modder te gooien. "Het is niet altijd evident om te koken en met je recept bezig te zijn, én tegelijk bezig te zijn met de camera. Ik ben dan ook een chef. Ik kan koken en dingen snijden, dat is een automatisme. Geef het tijd. Voor Sandra is het nog iets anders, maar ze doet wel heel hard haar best", reageerde Dumont.