Eandis heeft op zijn website een klachtenformulier om stroomonderbrekingen te melden. Als zo'n onderbreking langer duurt dan 4 uur, hebt u recht op een ongemakkenvergoeding van 35 uur. Per nieuw blok van 4 uur onderbreking komt er 20 euro bij. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen online al een klacht hebben ingediend.

De woordvoerder van Eandis adviseert om in de eerste plaats contact op te nemen met uw verzekeraar. Bovenop de ongemakkenvergoeding kan u via de brandverzekering - als u die hebt - namelijk ook een vergoeding krijgen voor de werkelijk geleden schade. Voor de meeste gezinnen gaat het dan om diepvriezers die ontdooid geraakten.

"U moet er wel uw verzekeringspolis bijhalen", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. "Want niet alle polissen dekken zulke schade." Er zijn ook polissen die het ontvriezen enkel dekken wanneer dat het gevolg is van een brand, een ontploffing of een kortsluiting in uw huis. De komende dagen moet duidelijk worden, wie verantwoordelijk was voor de stroomonderbreking.