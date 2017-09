Tweede ontsnapte gevangene uit Antwerpse hof van beroep ook gevat

Gisteren is nu ook de tweede gevangene gevat, in Amsterdam. Dat laat het parket van Antwerpen weten. Ons land heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Onderbezetting veiligheidskorps

Volgens Wouter Bruyns van de Antwerpse politie was de ontsnapping toen te wijten aan de onderbezetting bij het veiligheidskorps, dat normaal gezien onder meer instaat voor de overbrenging van gevangenen. "De politie neemt heel wat van die taken over, waardoor wij tijd tekortkomen. Daardoor is dit kunnen gebeuren", besluitte de politiewoordvoerder.