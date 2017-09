Twintig jaar Google: van Amerikaanse droom tot big business

15 september 1997. Larry Page en Sergey Brin, twee onbeduidende studenten aan de prestigieuze universiteit Stanford in Californië, VS, deponeren de domeinnaam Google.com. Daarmee veranderen ze niet alleen hun leven, maar ook dat van ons.

"Google scoorde vanaf dag 1, tot hun eigen verbazing"

Geld verdienen met Google: een hele nieuwe sector

"Ze maakten de bedenking: kunnen we er niet voor zorgen dat adverteerders en bedrijven die hoger willen scoren in de ranking, daar een kleine bijdrage voor betalen? Ze legden daarmee de basis voor een hele nieuwe sector: de zogenoemde search engine optimization (SEO) ", een marketingstrategie voor zoekmachines. Bedrijven kunnen nu een beroep doen op consultants en experts die voor hen uitvlooien hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijf hoof scoort bij zoekresultaten."

Larry Page en Sergey Brin waren niet alleen whizzkids, maar bedachten ook snel hoe ze met hun idee geld konden verdienen. Een beetje uit noodzaak, vertelt Van der Stadt. "Dat is ook weer bijna per ongeluk gekomen. Google draaide initieel op de servers van Stanford, maar toen die overladen werden, konden de twee niet anders dan Google onder te brengen in een eigen bedrijf." En dus moest er geld in het laatje komen.

De macht van Google

Google is intussen veel meer dan een zoekmachine alleen. Er is ook e-mail, navigatie, opslagruimte, vertaaldiensten... En er is ook kritiek op de macht van Google: het manipuleert wat we zoeken, het lijkt allemaal objectief, maar dat is het niet. En toch blijven we er allemaal in mee gaan. Hoe kan dat?

"Dat is eigenlijk een gevolg van de trend tot personalisering die een aantal jaar geleden in gang gezet is. Google, en heel wat grote andere internetspelers zoals Facebook, weten ontzettend veel over ons. Ze hebben een profiel over ons samengesteld en dat is geld waard voor de adverteerders. Ze gebruiken ons profiel om ons suggesties te doen."

"Het resultaat is dat wij gepersonaliseerde zoekresultaten krijgen, diensten aangeboden krijgen op maat van onze voorkeuren. De ene ziet dat als een voordeel, de andere als een nadeel, en niet alleen op vlak van privacy. Europa stelt bijvoorbeeld de marktdominantie van Google in vraag. De "Shopping"- resultaten die je bovenaanelke zoekopdracht, drukken de andere shoppingdiensten naar de achtergrond. Het is normaal dat zij daar niet zo blij mee zijn."