Voor het eerst sinds jaren weer in Syrië

Al jaren proberen we Syrië terug binnen te geraken om het conflict er te kunnen volgen. Maar van het regime Assad mogen we niet binnen: we staan op de zwarte lijst. Deze keer proberen we het via een andere route. Het noordelijke Syrisch-Koerdistan lijkt door de gevechten tussen Assad en de Syrische rebellen aan de aandacht van het regime te onstnappen. De regio functioneert nu als een bijna de facto onafhankelijke staat. En zo stappen we zonder al te veel problemen over de grens tussen Iraaks- en Syrisch-Koerdistan. We zijn binnen.