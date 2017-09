“Home”  van Fien Troch is de grote winnaar op de Ensors

De film van Fien Troch sleepte ook de prijs voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht die Els Deceukelier in ontvangst mocht nemen. Monteur Nico Leunen kreeg de Ensor voor beste montage. De film kon eerder ook al op internationale erkenning rekenen.

Twee Ensors voor “Le ciel Flamand”

"Le ciel Flamand" van Peter Monsaert kon twee Ensorbeeldjes binnenrijven. Wim Willaert won de Ensor beste mannelijke bijrol en David Williamson die voor beste fotografie.



Jessica Woodworth & Peter Brosens werden dan weer bekroond met de Ensor beste scenario voor hun film “King of the Belgians”. Nathalie Teirlinck, regisseur van ”Le passé devant nous”, ging met de debuut Ensor aan de haal en won ook de prijs van de industrie, verkozen door de Ensor Academie.



Ook deze mensen vielen in de prijzen: Brent Vanneste voor zijn muziek in “My first highway”, Kurt Loyens ontving de Ensor beste art director voor zijn werk in de film “Storm”, Christophe Pidre & Florence Scholtès wonnen de Ensor beste kostuum voor “Souvenir” en tot slot mocht Esther De Goey de Ensor beste make-up voor “De premier” mee naar huis nemen. De beste kinder- en jeugdfilm 2017 werd “Ghost rockers: voor altijd?” van Gertjan Booy.