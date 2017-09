Barbuda na orkaan Irma: "Voor het eerst in 300 jaar geen levende ziel te bespeuren"

De orkaan Irma was meer dan 600 km breed en bijna op het hoogtepunt van haar kracht toen ze in de nacht van 5 op 6 september aan land ging op Barbuda, een eilandje van slechts 160 vierkante kilometer in de Caraïbische zee. Bijna alle 1800 inwoners van het eiland werden uit voorzorg geëvacueerd naar het naburige Antigua.

Beschaving van de kaart geveegd

Sanders beschrijft de orkaan Irma als "de meest woeste, wrede en genadeloze storm" in Barbuda's lange geschiedenis. "Dit was een enorm monster", verklaarde hij aan USA Today. "Het eiland en zijn inwoners maakten helemaal geen kans."

"De verwoesting is compleet", getuigt Ronald Sanders, de ambassadeur van Antigua en Barbuda in de VS. "Voor het eerst in 300 jaar is er geen levende ziel op het eiland Barbuda. Een beschaving die voor meer dan 300 jaar op het eiland heeft bestaan is nu vernietigd."

Geen peetvader

Een snelle heropbouw van het eiland is weinig waarschijnlijk, aldus de premier van Antigua en Barbuda, Gaston Browne. "Met onze eigen middelen kunnen we het ons zeker niet veroorloven", getuigde hij aan BBC.

"We hopen dat er bevriende regeringen en internationale partners zullen opstaan en ons zullen helpen... Dit is een ramp, een nationale ramp van epische proporties. We hebben echt nood aan externe hulp. Dit is niet wat we willen, maar wat we nodig hebben."

De totale kosten voor de wederopbouw van het eiland worden geschat op zo'n 167 miljoen euro. Het proces zou jaren kunnen duren. Anders dan de getroffen overzeese gebieden in de Caraïben, waaronder Puerto Rico, Sint Maarten en de Britse Maagdeneilanden, krijgen Antigua en Barbuda bovendien geen rechtstreekse steun van het rijke moederland. Of zoals Ronald Sanders het uitdrukte op CNN: "Antigua is een klein eiland en we hebben geen peetvader".